На региональных дорогах Подмосковья появились 95 новых светофоров

В Московской области продолжается установка новых светофорных объектов на региональных дорогах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты «Мосавтодора» уже установили 95 новых светофоров, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Дорожники обустроили 25 светофоров типа Т-1 и 70 светофоров типа Т-7 на региональных дорогах Подмосковья. Работы по обустройству новых светофорных объектов ведутся ежегодно, всего в этом году мы запланировали установить более 190 новых объектов. Адресный перечень формируется на основании показателей трафика и аварийности», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Светофоры типа Т-1 обустраивают на перекрестках для направления автомобильных потоков и на нерегулируемых переходах. Например, их установили на ул. Транспортной в Реутове, на Шереметьевском шоссе в Лобне, на Рогачевском шоссе в деревнях Каменка и Бабаиха Дмитровского округа, на дороге в д. Писково и у школы на ул. Октябрьской в с. Павловская Слобода г. о. Истра.

А светофоры типа Т-7 с индикацией желтого цвета устанавливают для привлечения внимания водителей на нерегулируемых переходах в черте населенных пунктов вблизи мест социального притяжения. Такие светофоры появились в 23 городских округах, в том числе на ул. Бабакина в Химках, Дзержинском шоссе в Котельниках, на дорогах в п. Рылеево Раменского округа, д. Рождествено г. о. Истра, в д. Сабурово г. о. Щелково, у д. Полбино в г. о. Егорьевск.

В ведомстве напомнили, что в период с 2019 по 2023 гг. на региональных дорогах Подмосковья установили более 1,1 тысячи светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.