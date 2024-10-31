На путепроводе в подмосковной Апрелевке начали монтаж металлоконструкций пролета

Строительство путепровода через железнодорожные пути ведется в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«На строящемся путепроводе завершен монтаж металлоконструкций пролета между третьей и четвертой опорами со стороны ул. Самохина, затем строители приступят к монтажу пролетных строений между пятой, шестой и седьмой опорами со стороны ул. Апрелевской. Общая масса металлоконструкций составит 620 тонн», — пояснил зампредседателя правительства МО — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Параллельно на путепроводе продолжается устройство подпорных стен со стороны ул. Апрелевской и ул. Самохина, ведется переустройство инженерных коммуникаций. Длина путепровода составит около 272 м, а общая протяженность транспортной развязки — свыше 1 км.

Строительство путепровода связано с модернизацией, которую проводит РЖД, в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Новый путепровод соединит две части Апрелевки и позволит обеспечить бесперебойный и безопасный проезд через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, в том числе для экстренных служб. Дорожная ситуация улучшится непосредственно для более чем 36 тыс. жителей г. Апрелевки, а также прилегающих СНТ и населенных пунктов. В целом, улучшится транспортная доступность территорий Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.