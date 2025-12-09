На путепроводе в Красногорске возобновили строительные работы

В г. о. Красногорске строители возобновили работы по строительству двухполосного путепровода в микрорайоне Опалиха. Путепровод строится в составе транспортной развязки, соединяющей улицы Мира и Ольховую. Общая протяженность развязки составляет свыше 1,9 км, из них длина путепровода составляет 137 метров, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет порядка 60%. Здесь стартовали работы по подготовке железобетонных конструкций опор, уже выполнили устройство тепляка для бетонирования элементов конструкций опоры. Также ведется монтаж дополнительных элементов нижней арматурной сетки, проводится ремонт бетонной поверхности тела опор. Достроить путепровод планируется в 4 квартале 2026 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Прошлый госконтракт был расторгнут из-за срыва сроков и медленного темпа работ. Предыдущий подрядчик был внесен в Реестр недобросовестных подрядных организаций Федеральной антимонопольной службы и не сможет участвовать в госзакупках в ближайшие несколько лет.

Развязка обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между «старой» и «новой» частями Опалихи, в том числе для проезда экстренных служб. Улучшится качество жизни более 20 тысяч жителей микрорайона, которые смогут быстро и беспрепятственно добраться до социальных объектов: школ, детских садов, парковых зон и медицинских учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.