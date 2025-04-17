На путепровод в Апрелевке началась поставка несъемной опалубки

В рамках строительства путепровода в Апрелевке в Наро-Фоминском округе началась поставка несъемной опалубки на строительную площадку. Блоки несъемной опалубки в дальнейшем будут использоваться для устройства монолитной плиты проезжей части на металлическом пролетном строении. Всего предстоит смонтировать порядка 2 тыс. кв. метров опалубки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Параллельно продолжается подготовка к монолитным работам по подпорным стенам со стороны ул. Апрелевской и ул. Самохина, ведется переустройство инженерных коммуникаций, в частности газопровода на ул. Самохина», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Строительство путепровода увязано с модернизацией, которую проводит РЖД, в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Длина путепровода составит около 272 м, а общая протяженность транспортной развязки — свыше 1 км. Новый дорожный объект позволит разгрузить прилегающие улицы и значительно улучшит транспортную доступность территорий Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья. Открыть движение по путепроводу планируется в 3 квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.