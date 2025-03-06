На подмосковной станции Правда пассажирам поездов напомнили правила безопасности

Сотрудники администрации г. о. Пушкинский проинформировали пассажиров, ожидающих поезда на станции Правда, о правилах перехода через железнодорожные пути, об ответственности за нарушение правил безопасности и раздали памятки, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках акции «Сохрани себе жизнь» в округе регулярно проходят профилактические рейды. В феврале представители администрации округа Пушкинский, линейного управления транспортной полиции на ж/д станции Сергиев Посад, сотрудники АО ЦППК и Административно-пассажирской инспекции пообщались с пассажирами на платформах станций Пушкино, Правда, Мамонтовская, Ивантеевка-2.

В целях предотвращения травматизма и смертности пешеходам озвучивают жуткую статистику: «Каждый второй погибший на железной дороге переходил пути в неположенном месте».

В 2024 году на железной дороге в городском округе Пушкинский погибло 19 человек. В этом году в Подмосковье уже зафиксировано 25 смертельных случаев, 7 из них — на станциях и переходах.

Инспекторы напоминают: правила безопасности просты. Стоит снимать капюшоны и вытаскивать наушники при переходе через ж/д пути по настилу. Всегда обращать внимание: горит ли разрешающий сигнал светофора. Не ходить вдоль путей.

Чтобы помнить о правилах и соблюдать их было легче, в этом году областной Минтранс планирует разместить около 200 информационных щитов и плакатов на железной дороге Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.