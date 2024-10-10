На пешеходной зоне в Дзержинском планируют заменить асфальтовое покрытие

Состояние тротуара со стороны четных домов по улице Ленина в Дзержинском, а также объем необходимого здесь ремонта оценили депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук, депутаты городского совета и представители администрации Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Жители близлежащих домов неоднократно обращались к нам с просьбой обратить внимание на этот тротуар. Пройти по нему зимой, особенно мамам с колясками — настоящее испытание. Важно, что сейчас есть возможность привести его в порядок», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов, Алексей Кочетков.

По информации начальника управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Никиты Иванова, на данном участке пешеходной зоны необходимо поменять асфальтовое покрытие, сделать это постараются до конца текущего года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.