На Павелецком вокзале появились дополнительные рентгенустановки для досмотра багажа

Павелецкий вокзал укомплектовали тремя дополнительными рамками металлоискателей и тремя рентгенотелевизионными установками для досмотра багажа. Это позволило ускорить процедуру проверки и увеличить пропускную способность вокзального комплекса на 80%. Теперь пассажиры могут проходить без задержки даже при одновременном прибытии нескольких поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Для обслуживания рентгенотелевизионных установок на вокзале увеличен штат сотрудников транспортной безопасности.

Пассажиропоток Павелецкого вокзала в среднем в сутки составляет 30 тыс. человек. На процедуру досмотра одного человека уходит примерно 15 секунд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.