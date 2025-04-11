На Пасху из Жуковского до Островецкого кладбища и обратно будут организованы бесплатные автобусы

На Вербное воскресенье, Пасху и Красную горку из Жуковского до Островецкого кладбища и обратно будут организованы бесплатные автобусы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

В Вербное воскресенье 13 апреля и на Красную горку 27 апреля автобусы будут ходить от площади Громова по маршруту: пл. Громова — ул. Амет-хан Султана — ул. Чкалова — ул. Гагарина — Быковское ш. — Островецкое ш. — Новорязанское ш. — Тураевское ш.

На Пасху 20 апреля транспорт будет ходить от площади Громова и от улицы Чапаева по двум маршрутам:

Маршрут № 1: пл. Громова — ул. Амет-хан Султана — ул. Чкалова — ул. Гагарина — Быковское ш. — Островецкое ш. — Новорязанское ш. — Тураевское ш.

Маршрут № 2: ул. Чапаева — ул. Клубная — ул. Мичурина — ул. Дугина — ул. Набережная Циолковского — ул. Мясищева — ул. Гудкова — ул. Баженова — ул. Лацкова — ул. Гагарина — Жуковское ш. — Островецкое ш. — Новорязанское ш. — Тураевское ш.

Первые автобусы от площади Громова и улицы Чапаева будут отправляться в 8:00, последние от Островецкого кладбища — в 15:30. Интервал движения будет составлять от 30 минут, однако из-за пробок он может увеличиться. Также в эти дни будут ходить автобусы маршрута 61 «пл. Громова — Островецкое кладбище», работающие по регулируемым тарифам с сохранением льгот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.