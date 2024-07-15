На Осташковском шоссе в Мытищах изменена схема движения транспорта

На Осташковском шоссе в Мытищах на прошлой неделе была изменена схема движения транспорта на время строительства Мытищинской хорды. Чтобы минимизировать неудобства, специалисты оптимизировали схему движения и режим работы светофорного объекта на пересечении Осташковского шоссе и ул. Московской, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области скорректировали режим работы светофора, добавив утреннюю программу, где увеличили на 30 секунд время проезда по прямому ходу Осташковского шоссе. Таким образом удалось ликвидировать затор.

Была скорректирована и схема движения. Движение сейчас перекрыто от ул. Центральной в д. Погорелки до поворота к подъезду ЖК «Императорские Мытищи» и дублера шоссе в районе СНТ «Виктория», поэтому действует три схемы проезда: из п. Пирогово на Дмитровское шоссе и обратно, с Дмитровского шоссе в Москву и обратно, а также из п. Пирогово в Москву и обратно.

В ведомстве отметили, что специалисты продолжают мониторить участок шоссе, чтобы оперативно внести корректировки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.