На обходе Малых Вязем в Подмосковье смонтировали пролетные строения путепровода

В Подмосковье ведется строительство обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД. На путепроводе через Ямскую улицу завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения, сообщается на сайте правительства РФ.

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин напомнил, что данный проект ведется по поручению главы государства.

«Он позволит разгрузить улично-дорожную сеть населенного пункта и вывести поток транзитного транспорта за его пределы. Это в свою очередь поможет улучшить транспортное сообщение между подмосковными городами, повысить комфорт в поездках и сократить время в пути», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в рамках строительство объекта будет возведено пять искусственных сооружений, среди которых и путепровод через Ямскую улицу. Его длина составит 112 м.

По словам зампреда, на сегодняшний день рабочие занимаются опусканием пролетного строения на постоянные опоры. Путепровод готов на 50%.

Как уточнил Хуснуллин, на участке строительства ведется укладка асфальтобетона. Работы сделаны на порядка 70%. Всего планируется уложить свыше 87 тыс. кв. м асфальтобетона. Для безопасности в темное время суток завершаются устройство электроснабжения и монтаж освещения.

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что также рабочие также выполняют комплекс мероприятий и на других искусственных сооружениях. Так, строительство ведется на путепроводе через Белорусское направление железной дороги, мосту через реку Большую Вяземку и путепроводе тоннельного типа. Там запланировано уложить литой асфальтобетон и финишный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

«На путепроводе через Можайское шоссе ведутся работы по армированию и бетонированию плиты пролетного строения. Кроме того, дорожные строители заканчивают устройство дорожной одежды между путепроводами через Можайское шоссе и Ямскую улицу», — добавил Петушенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году запустят движение на 20 объектах, среди них: путепроводы МЦД в Быкове и Аникеевке, Северный обход Лобни, обход Малых Вязем на ЦКАД (декабрь), разворотная эстакада и новая развязка на Каширском шоссе (декабрь).

«Концессии: в конце декабря запускаем движение на первом участке ЮЛА и Мытищинскую хорду», — добавил глава региона.