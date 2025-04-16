На объектах «Мострансавто» проведено 14 антитеррористических тренировок

С начала года на объектах транспортной инфраструктуры «Мострансавто» состоялось 14 тренировок по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Тренировки проведены на автовокзалах, автостанциях, производственных базах и в транспортных средствах компании с целью отработки оперативных действий персонала, работников охраны, подразделений транспортной безопасности (ПТБ) при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб.

Например, на автовокзале в Коломне (МАП № 2 г. Коломна) и на автостанциях «Звездная» и «Южная» (МАП № 11 г. Балашиха) отрабатывали действия сотрудников ПТБ при выявлении подозрительных предметов во время досмотра физических лиц, их вещей, багажа и транспортных средств. На территории производственной базы г. Видное в МАП № 3 г. Домодедово состоялись тренировки в части действий работников подразделения и сотрудников охраны при обнаружении бесхозного предмета в салоне автобуса при возвращении в парк.

Каждая тренировка длится, как правило, несколько часов. За это время моделируется чрезвычайная ситуация, включающая практическую и теоретическую части. Работники предприятия проводят тренировки самостоятельно, а также с участием представителей МВД, ФСБ, МЧС и экстренных служб. К ним также привлекаются сотрудники частных охранных организаций, подразделений транспортной безопасности, осуществляющих охрану объектов транспортной инфраструктуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.