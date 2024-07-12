На объектах «Мострансавто» Подмосковья прошли 52 антитеррористические тренировки

За первое полугодие 2024 года на объектах транспортной инфраструктуры и в автобусах «Мострансавто» состоялось 52 тренировки по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Тренировки направлены на отработку оперативных действий персонала, работников охраны, подразделений транспортной безопасности при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб.

Например, во Фрязине на автостанции была проведена тренировка, на которой отрабатывался порядок действий должностных лиц, сотрудников автостанции и охраны при получении сообщения об угрозе проведения террористического акта.

Также антитеррористические тренировки прошли в Чехове, Серпухове и Солнечногорске. На учениях были отработаны действия сотрудников филиалов и подразделений транспортной безопасности при возникновении и реализации угроз совершения террористических актов.

Каждая тренировка длилась по несколько часов, в течение которых моделировалась чрезвычайная ситуация, включающая практическую и теоретическую части. Работники предприятия проводят тренировки самостоятельно, а также с участием представителей МВД, ФСБ, МЧС и экстренных служб. К ним также привлекаются сотрудники частных охранных организаций, подразделений транспортной безопасности, осуществляющих охрану объектов транспортной инфраструктуры.

«Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.