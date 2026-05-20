На МЖД в Подмосковье усилили меры из-за жары

Дополнительные меры для комфорта пассажиров ввели на вокзалах и ТПУ МЦК и МЦД в условиях жаркой погоды в московском регионе. Специалисты проверили системы кондиционирования, усилили уборку и подготовили медпункты, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В связи с установившейся жаркой погодой на вокзалах, а также на транспортно-пересадочных узлах МЦК и МЦД организованы дополнительные меры для пассажиров. Проверена исправность систем кондиционирования и вентиляции в зданиях вокзалов. На входных группах ТПУ сняли второй ряд дверей для улучшения циркуляции воздуха.

В зданиях вокзалов регулярно проводят проветривание и дополнительную влажную уборку. Днем и ночью осуществляется полив привокзальных площадей и платформ для снижения температуры покрытия.

Кроме того, в медпунктах усилили подготовку к приему пассажиров, у которых из-за жары может ухудшиться самочувствие. Меры реализуются по информации Московской железной дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.