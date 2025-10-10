На МЦД-4 дважды за вечер произошел сбой в движении поездов

Вечером 10 октября на МЦД-4 дважды останавливалось движение поездов. Первый раз поезда переставали курсировать на участке Железнодорожная — Реутов, а второй сбой произошел на участке Поклонная — Минская, пишет Telegram-канал «Подслушано МЦД-4» .

Предварительно известно, что первый сбой произошел из-за наезда на человека поездом № 6821 Захарово — Апрелевка. Происшествие случилось у платформы Кучино. Движение на этом участке, по словам очевидцев, восстановили в 21:30.

Второй сбой в движении поездов случился на участке Поклонная — Минская. Предварительно, поезда встали из-за неисправности поезда № 6825 Купавна — Апрелевка. Локомотивная бригада вызвала вспомогательный поезд.

Пассажиров сломавшегося поезда № 6825 ЭП2ДМ-0290 выводили через тамбур последнего вагона на платформу, через некоторое время прибыл вспомогательный локомотив, который прицепился к сломавшейся электричке. Движение удалось восстановить к 22:30 по московскому времени.

