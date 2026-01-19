На МЦД-2 затруднено движение из-за остановки состава
Фото - © Медиасток.рф
Движение поездов на МЦД-2 в сторону Нахабино затруднено из-за остановки состава. Поезд остановился по техническим причинам, сообщает пресс-служба МЖД.
Затруднение движения возникло на участке Москва-Рижская — Подмосковная.
МЖД совместно с компанией-перевозчиком принимает меры для восстановления движения.
Ранее на Белорусском направлении Московской железной дороги был сбой в движении поездов из-за остановки состава на одной из станций. Состав остановился на ст. Голицыно. Причина остановки была технической.
