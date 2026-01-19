На МЦД-2 затруднено движение из-за остановки состава

Движение поездов на МЦД-2 в сторону Нахабино затруднено из-за остановки состава. Поезд остановился по техническим причинам, сообщает пресс-служба МЖД.

Затруднение движения возникло на участке Москва-Рижская — Подмосковная.

МЖД совместно с компанией-перевозчиком принимает меры для восстановления движения.

Ранее на Белорусском направлении Московской железной дороги был сбой в движении поездов из-за остановки состава на одной из станций. Состав остановился на ст. Голицыно. Причина остановки была технической.

