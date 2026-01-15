Поезда задерживаются на Белорусском направлении МЖД из-за остановки состава
Фото - © Медиасток.рф
На Белорусском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении поездов из-за остановки состава на одной из станций, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».
В результате задерживаются несколько электричек дальнего пригорода в сторону столицы. ЦППК вместе с МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания.
Состав остановился на ст. Голицыно. Причина остановки техническая.
Вскоре туда прибудет вспомогательный локомотив.
