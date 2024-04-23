На МЦД-2 нет движения поездов через станцию Печатники в сторону Нахабина Транспорт сегодня в 15:09

На МЦД-2 временно приостановлено движение поездов через станцию Печатники в сторону подмосковного Нахабина, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Причина остановки движения составов на данном участке — повреждение контактного провода. Дептранс Москвы вместе с МЖД принимает все необходимые меры, чтобы побыстрее возобновить движение поездов. Пассажиров просят быть внимательными и при необходимости корректировать свои маршруты.