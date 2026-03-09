На Московской верфи стартовало ТО и ремонт электросудов речных маршрутов

На Московской верфи приступили к техническому обслуживанию и ремонту электрических судов, обслуживающих регулярные речные маршруты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Столичная верфь начала свою работу в ноябре прошлого года. Сегодня это уникальное в стране предприятие по производству речного электротранспорта», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Четыре инновационных судна «Москва 1.0» прибыли в для проведения регулярного технического осмотра и обслуживания. Эксперты тщательно проверяют исправность движительно-рулевых комплексов. Аналогичное обслуживание на предприятии уже прошли катера быстрого реагирования.

Это еще один важный этап развития столичного речного транспорта. Ранее обслуживанием электрофлота занимался перевозчик, включая рейсы за пределами Москвы. Теперь, благодаря мощностям и передовому оборудованию Московской верфи, качество и скорость работ значительно возросли. Техосмотр и возвращение судов на маршруты теперь занимают минимальное время.

