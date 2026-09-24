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На маршрут № 324 в Бронницах вышли два новых автобуса

Два новых автобуса Volgabus вышли на маршрут № 324 «Бронницы — м. Котельники», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На маршруте Мострансавто № 324 «Бронницы — м. Котельники» начали работать два новых автобуса Volgabus. По оценке Минтранса Подмосковья, жителям городского округа Бронницы станет комфортнее добираться до Москвы.

Каждый автобус рассчитан на 124 пассажира, в том числе на 56 сидячих местах. Низкий пол и система «книлинг», наклоняющая автобус в сторону остановки, облегчают посадку и высадку. В салоне предусмотрены широкие проходы, а для пассажиров в креслах-колясках — аппарель и специальное место.

Автобусы оснащены климатической системой, дополнительными отопителями, USB-разъемами и информационными табло. За техническим состоянием следят специальные системы. Электронные помощники водителя и камеры видеонаблюдения повышают безопасность поездок.

Информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.