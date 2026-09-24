На маршрут Лобня — Сходня с 28 сентября выйдут еще два автобуса

Число автобусов большого класса на маршруте № 23 между Лобней и Сходней с 28 сентября увеличится с семи до девяти после уточнения пассажиропотока, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 28 сентября на маршруте № 23 «ст. МЦД Лобня — ст. МЦД Сходня» будут работать девять автобусов большого класса вместо семи. Перевозчик «Мострансавто» добавит две машины после уточнения данных о числе пассажиров.

Компания вместе с администрациями Лобни и Химок объяснила пассажирам важность оплаты проезда банковскими и транспортными картами. После этого оплата наличными фактически прекратилась, а поездки стали фиксироваться системой безналичной оплаты. Выяснилось, что маршрутом пользуется больше людей, чем показывали прежние данные.

Данные о безналичной оплате помогают оценивать фактическую загрузку маршрутов и планировать работу транспорта. «Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.