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На Ленинградской железной дороге за 5 месяцев перевезли более 27 млн пассажиров

27 млн. пассажиров совершили поездки в пригородных поездах Московско-Тверской ППК с января по май, что на 22% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Среднее количество перевезенных пассажиров в сутки составило 160 тыс. человек, а в отдельные дни — до 170 тыс.

Пиковым месяцем стал апрель, где пассажиропоток составил 6 млн человек.

Самыми востребованными станциями стали: Ленинградский вокзал, Зеленоград-Крюково и Химки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.