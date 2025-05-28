На кладбище машин «Делимобиль» посреди Петербурга жалуются местные жители

В статье говорится, что на проспекте Наставников сейчас находится несколько сотен битых машин, которые своим видом вызывают тревогу у местных жителей. Смущает также и то, что это место вполне могут использовать для своих схронов наркоторговцы.

Отмечается, что кладбище расположилось рядом со зданием на проспекте Наставников, 1Б. Несмотря на то, что территория огорожена забором с колючей проволокой, а на воротах висит замок, по сообщениям жителей, место все равно остается доступным.

«Проходил мимо и просто был в шоке, как такой металлолом может находиться в черте города. Любой наркоман может дотянуться до авто через забор и засунуть туда закладку. Совсем не та картина, которую я бы хотел наблюдать в родном городе», — рассказал один из местных жителей района.

Мужчина добавил, что стоянка вызывает чувство токсичной и невыносимой атмосферы, а разбитые авто угрожают окружающей среде, так как потекшие аккумуляторы, масло и ржавеющая машина отравляют почву. По мнению жителя, автомобили в таком состоянии должны складироваться в специально предназначенных для этого местах.