На Киевском шоссе восстановили движение после ДТП с трактором
Движение восстановлено в районе 29-го км Киевского шоссе после ДТП с участием легковушки и трактора, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
«Движение в районе 29 км Киевского шоссе восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее легковой автомобиль и трактор столкнулись в районе 29-го километра Киевского шоссе в Москве, из-за аварии в вышеуказанном районе образовался затор.
В результате аварии трактор опрокинулся. Информации о пострадавших не поступало.