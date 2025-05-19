На Ярославском вокзале изменится схема прохода к пригородным поездам 26 мая

С 26 мая на Ярославском вокзале изменится схема прохода к пригородным поездам, отправляющимся с путей 1А — 3. Теперь к ним можно будет попасть только через досмотровые зоны, расположенные в здании вокзала. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пути 1А — 3 используются для приема и отправки поездов дальнего следования. Пригородные составы отправляются с них, как правило, в вечерние «часы пик». Изменения в схеме прохода вызваны требованиями Федерального закона «О транспортной безопасности».

Для информирования пассажиров новую схему прохода разместят на специальных плакатах. Также информация об изменениях будет звучать на Ярославском вокзале по громкоговорящей связи и в пригородных поездах.

Для пассажиров пригородных поездов, отправляющихся с других путей, схема прохода не изменится. Также в прежнем режиме будет осуществляться выход с платформ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.