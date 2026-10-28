На Ярославском направлении МЖД проводят рейды против «зацепинга» и травматизма

Сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва — Ярославская на постоянной основе проводят профилактические рейдовые мероприятия. Они направлены на профилактику не производственного травматизма и пресечение фактов «зацепинга» на объектах транспортной инфраструктуры Ярославского направления Московской железной дороги в зоне повышенной опасности. Реализация комплекса мер — одно из приоритетных направлений работы транспортной полиции в сфере обеспечения безопасности пассажиров.

Особое внимание в ходе мероприятий уделяется несовершеннолетним пассажирам — в частности, учащимся образовательных организаций, регулярно пересекающим железнодорожные переезды по маршруту «дом — школа — дом». С подростками проводят профилактические беседы, направленные на формирование навыков безопасного поведения в зоне движения поездов.

Сотрудники ОРППСП и инспекторы ОДН ЛУ МВД России на станции Москва — Ярославская разъясняют гражданам, в том числе несовершеннолетним, правила поведения в зоне повышенной опасности, а также перечень действий, угрожающих жизни и здоровью. К таким действиям отнесены: переход железнодорожных путей в неустановленных местах; подъем на крыши вагонов; подлезание под подвижной состав; нахождение и игры в непосредственной близости от железнодорожного полотна; прыжки с пассажирской платформы.

В ходе рейдовых мероприятий пассажирам вручены информационные буклеты с правилами поведения на железнодорожном транспорте и рекомендациями по предупреждению травмоопасных ситуаций.

На сегодняшний день всего травмировано несовершеннолетних — 146, из них в результате зацепинга — 85. Смертельно травмировано несовершеннолетних — 65, из них в результате зацепинга — 36.