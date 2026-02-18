На Ямале навязчивых таксистов в аэропорту и на вокзале начали штрафовать

В Ямало-Ненецком автономном округе вводятся меры против агрессивного привлечения клиентов таксистами. Штрафы будут налагаться на водителей, которые назойливо предлагают услуги в зонах аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, сообщает «Север-Пресс» .

Депутаты Заксобрания ЯНАО на заседании в среду поддержали проект закона о новых административных штрафах.

«Штрафовать за нарушение запрета на предложение услуги по перевозке пассажиров и багажа на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов, за исключением мест, предназначенных для оформления услуги. Проект закона рассмотрен на комитете и рекомендован к принятию в первом и окончательном чтении», — сообщила депутат Наталия Фиголь.

Данная норма не затронет перевозчиков, работающих на официально оборудованных стоянках. Согласно статистике, в 2024–2025 годах в округе было выявлено свыше 270 нелегальных водителей. Они использовали неосведомленность приезжих, предлагая поездки по завышенным ценам. Размеры штрафов установлены следующие:

для физических лиц (водителей) — 3 тыс. рублей;

для должностных лиц — 20 тыс. рублей;

для организаций — 50 тыс. рублей.

Если нарушение повторится в течение года, суммы увеличатся до 5, 50 и 100 тыс. рублей соответственно. Закон начнет действовать спустя 10 дней после официальной публикации, то есть уже в марте текущего года.

