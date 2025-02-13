На городских автобусных маршрутах в Кашире стало работать больше водителей

В конце прошлого года глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, его заместители и руководители профильного управления провели ряд встреч с руководством АО «Мостранставто», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Были проработаны меры для решения кадрового вопроса и возвращения плановых выходов автобусов по кольцевым маршрутам № 1 и № 3. По итогу договорённостей из Подольска были направлены 5 водителей. К работе они приступили в начале текущей недели.

— Ситуацию с транспортным обслуживанием жителей городского округа Кашира мы держим на постоянном контроле. Руководством МАП № 5 города Подольска идёт навстречу, старается закрыть все необходимые выходы рейсов. Вместе с тем, продолжаем совместную работу по корректировке расписания, чтобы сделать его точным и более удобным для каширян, — отметил директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира Юрий Головков.

— С приходом прикомандированных водителей ситуация заметно улучшилась. Вчера мы выполнили абсолютно все выходы на маршруты без сбоев. Ребята взяли на себя рейсы с максимально возможным количеством часов в день. Работают с утра до позднего вечера. Благодарим руководство МАП № 5 АО «Мострансавто» за такую помощь. Также хочу сказать спасибо администрации городского округа Кашира за предоставленное жильё для наших сотрудников, — прокомментировал ситуацию начальник производственного участка «Кашира» Ступинской производственной базы МАП № 5 АО «Мострансавто» Михаил Мельников.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.