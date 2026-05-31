На Фряновском шоссе в Щелкове и Фрязине меняют асфальт на 600-метровом участке

На Фряновском шоссе рабочие приступили к обновлению дорожного полотна. Сейчас специалисты «Мосавтодора» уже сняли старый слой асфальта в направлении поселка Фряново на участке протяженностью почти 600 метров, а также установили временные дорожные знаки, предупреждающие водителей о проводимых работах.

Здесь дорожники полностью обновят асфальт, в том числе на мосту через реку Любосеевка, на который местные жители просили обратить особое внимание. Состояние дороги здесь оставляло желать лучшего, а ямочный ремонт помогал лишь на время из-за большого потока грузовиков. Это одна из самых загруженных автодорог, соединяющая наукоград Фрязино и Щелковский городской округ.

В дальнейшем рабочие обновят и вторую часть автодороги, в направлении Щелкова, а также нанесут свежую разметку. Завершить обновление асфальта планируется уже в июне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.