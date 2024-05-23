На федеральных трассах Подмосковья отремонтируют 34 искусственных сооружения

сегодня в 17:01

В Московской области отремонтируют 34 искусственных сооружения, расположенных на федеральных трассах. Окончание всех работ планируется в IV квартале 2024 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На мостах, путепроводах и водопропускных трубах проведут ремонт и планово-предупредительные работы.

В настоящее время дорожники приступили к работам на трассе М-5 «Урал» на мостах через реки Черную и Воблю (128-й и 133-й км) в Луховицах. Здесь специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, восстановят деформационные швы, отремонтируют пролетные строения, обновят барьерное и перильное ограждения.

На путепроводе на 114-м км трассы М-9 «Балтия» проведут ремонтно-восстановительные работы и заменят балку пролетного строения. Планово-предупредительные работы ведутся на левом и правом мостах через канал им. Москвы на 26-м км А-104 «Дмитровского шоссе».

Также в нормативное состояние приведут 20 водопропускных труб на трассах М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-9 «Балтия», А-108 «Московское большое кольцо», Дмитровском и Щелковском шоссе.

А в надземных и подземных пешеходных переходах на 92-м и 97-м км трассы М-10 «Россия» в Клину, 31-м и 33-м км М-2 «Крым» в Подольске, 17-м км М-7 «Волга» в Балашихе восстановят поликарбонатное покрытие, лестничные сходы и перильные ограждения.

При подъезде к местам производства работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения.

Водителей просят быть внимательными, планировать поездки с учетом возможного увеличения времени в пути.

Перечень ремонтируемых искусственных сооружений доступен на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.