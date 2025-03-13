На федеральных трассах Подмосковья отремонтируют 15 мостов и путепроводов

В 2025 году на федеральных трассах Московской области отремонтируют 15 мостов и путепроводов , сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Комплекс ремонтных работ пройдет на путепроводах, расположенных на 62-м, 104-м и 107-м км трассы М-2 «Крым», на 109-м и 112-м км М-5 «Урал», а также на 68-м км М-8 «Холмогоры» и на 250-м км А-108 «Московское большое кольцо».

Кроме того, будут отремонтированы мосты через р. Малявку на 148-м км Новорязанского шоссе, р. Клязьму на 61-м км и р. Плотню на 64-м км Горьковского шоссе, р. Саблю на 111-м км Ярославского шоссе, а также через Москва-реку на 454-м км и р. Черную на 531-м км Московского большого кольца.

В ходе ремонта будут проведены обширные мероприятия, в том числе восстановление несущих конструкций, замена деформационных швов, обновление системы водоотведения и укладка нового асфальтобетонного покрытия. Все это позволит повысить безопасность дорожного движения и продлить срок службы инфраструктуры.

Также дорожники займутся восстановлением деформационных швов и пришовных зон на участке 24 — 54 км федеральной автодороги М-9 «Балтия». Это положительным образом скажется на качестве дорожного полотна и позволит минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций. Вышеупомянутый комплекс работ специалисты начнут реализовывать в апреле–мае, а завершат — до конца 2025 года.

«Качественный ремонт мостов и путепроводов — это основа устойчивого развития транспортной системы страны. Эти сооружения связывают регионы, обеспечивают надежность перевозок и, в конечном итоге, влияют на экономическое развитие. Мы стремимся к тому, чтобы каждый объект отвечал самым высоким стандартам безопасности и надежности», — отметил начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин.

В ФКУ «Центравтомагистраль» напомнили, что в 2024 году на подведомственной сети дорог были успешно приведены в нормативное состояние семь мостов и один путепровод. Это стало возможным благодаря комплексному подходу к ремонту и модернизации инфраструктуры, что обеспечило безопасные и комфортные условия для всех пользователей дорог.

В рамках реализации программы по модернизации дорожной инфраструктуры было также проведено множество инспекций и обследований существующих объектов на предмет необходимости в ремонте. Специалисты оценили текущее состояние сооружений, определили наиболее проблемные участки, требующие первоочередного внимания. На основе полученных данных была разработана детальная программа работ, включающая проектирование, планирование и реализацию необходимых мероприятий. Все это важные шаги к созданию эффективной и максимально безопасной дорожной инфраструктуры региона, отвечающей современным требованиям и стандартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.