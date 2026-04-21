На федеральных трассах Подмосковья начали весеннюю уборку

Дорожные службы приступили к весенним работам на федеральных трассах в Подмосковье после зимнего сезона. Специалисты очищают инфраструктуру, ремонтируют покрытие и готовятся к обновлению разметки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подрядные организации приводят в порядок барьерные ограждения, шумозащитные экраны, дорожные знаки, элементы систем управления светофорами и осветительные комплексы. Началась уборка зон отдыха и остановочных павильонов, проводится покраска элементов дорожной инфраструктуры.

Также специалисты очищают ливневую систему — кюветы, дренажные канавы, обочины, телескопические лотки и водосбросы. В придорожной полосе убирают мусор и посторонние предметы.

Параллельно продолжается устранение повреждений и деформаций покрытия. Уже восстановлено 50 тыс. кв. м дорожного полотна, для этого использовано более 6 тыс. тонн асфальтобетона. В ближайшее время на всех федеральных трассах подведомственной сети обновят дорожную разметку.

В оперативном управлении ФКУ «Центравтомагистраль» находится 1574 км федеральных дорог Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.