На федеральных трассах Подмосковья началась весенняя уборка

Дорожники наводят порядок после зимнего сезона на федеральных дорогах, подведомственных ФКУ «Центравтомагистраль», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Осуществляется мойка дорожных ограждений, акустических и противоослепляющих экранов, дорожных знаков, элементов светофорного хозяйства, линий наружного освещения. Началась генеральная уборка на площадках отдыха и остановках общественного транспорта (окраска автопавильонов, стоек и опор дорожных знаков, окраска бортовых камней на остановочных пунктах).

Ведутся работы по очистке элементов системы водоотвода (кюветов, водоотводных канав, прикромочных и телескопических лотков, водосбросов), уборка мусора и посторонних предметов в полосе отвода. В случае появления размывов земляного полотна или насыпи в результате обильного таяния снега, производятся восстановительные работы.

Дорожники продолжают устранять дефекты и деформации, образовавшиеся на проезжей части. Уже использовано более 10 тыс. тонн литого асфальтобетона на участках площадью 286 тыс. кв. метров.

Также в ближайшее время обновят разметку на подведомственной сети федеральных трасс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.