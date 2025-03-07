На федеральных трассах Подмосковья началась подготовка к прохождению паводка

Дорожники приступили к обследованию искусственных сооружений и систем водоотвода, очистке их от льда, мусора и посторонних предметов на федеральных трассах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В круглосуточном режиме осуществляется мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния дорог и искусственных сооружений. Подрядные организации ФКУ «Центравтомагистраль» работают в режиме повышенной готовности к любой нештатной ситуации.

Сформировано 90 спецбригад оперативного реагирования, мобилизовано 450 единиц спецтехники, заготовлено свыше 20 тыс. кубометров инертных материалов и около 500 кубометров пиломатериалов.

В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо обращаться в диспетчерскую службу ФКУ«Центравтомагистраль» по телефонам: 8 (499) 654-01-09, 8 (916) 920-59-34.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», - отметил губернатор.