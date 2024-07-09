На экс-заводе Volkswagen в Калуге возобновляют автосборку

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Алиханов заявил о начавшемся производстве на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что в Калуге на заводе «АГР» (AGR Automotive Group, более известен как бывший завод Volkswagen) возобновили массовую сборку автомобилей. Глава ведомства объявил новость в ходе выставки «Иннопром», сообщает Агентство Бизнес Новостей .

На прошлой неделе собственники провели переговоры с потенциальными партнерами компании, отметил Алиханов. Сейчас завод уже работает в режиме серийного производства.

Запуск предприятия планировался на 1 августа 2024 года, однако основные сотрудники еще не были вызваны из простоя.

Ранее на заводе модернизировали оборудование и программное обеспечение. На начальном этапе автомобили решили собирать при помощи крупноузловой сборки, затем планировалось перейти на полный производственный цикл.