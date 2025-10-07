На двух центральных улицах Чехова реконструируют тротуары

По поручению главы муниципального округа Чехов Михаила Собакина, первый заместитель Денис Юрков совместно с коллегами провел осмотр реконструкции тротуаров по улицам Первомайская и Дружбы, а также капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по улице Гагарина, 56, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Работы идут полным ходом, и выполняются согласно установленным срокам и проектам. Это важный шаг к обеспечению безопасности и удобства для каждого из жителей. Мы стремимся создать комфортные условия для жизни в нашем округе, и каждый такой проект способствует этой цели!», — прокомментировал Денис Юрков.

Также в округе продолжаются работы по отсыпке дорог асфальтовой крошкой. В списке 88 адресов, на данный момент по 40 адресам работы уже проведены. Полностью отсыпка будет закончена к концу октября. Около полутора тысяч тонн крошки из выделенных 10,5 тысяч тонн оставят на зимний и весенний период, чтобы иметь возможность оперативно восстанавливать поврежденные участки дорожного полотна.

С полным списком дорог можно ознакомиться на официальном сайте администрации м. о. Чехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.