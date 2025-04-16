На дороге «Калиново-Дракино» в Серпухове приступили к укладке асфальта на дороге

В Подмосковье продолжается реконструкция участка региональной дороги «Калиново-Дракино» в районе подъезда к зоне отдыха «Остров Русский» в г. о. Серпухов. Сейчас строители приступили к устройству асфальтового покрытия на отдельных участках дороги, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Параллельно продолжается устройство земляного полотна — ведется отсыпка песчаного подстилающего слоя и щебеночно-песчаной смеси. Также ведется строительство ливневой канализации, работы там завершены на 76%. Открыть движение по реконструированному участку планируется в 4 квартале 2025 года, а полностью завершить работы — во 2 квартале 2026 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Протяженность участка реконструкции дороги «Калиново-Дракино» составляет 1,3 км. В ходе работ предусмотрено расширение дорожного полотна с 2 до 4 полос, обустройство парковочного пространства на 905 мест, а также реконструкция участка дороги «Серпухов-Протвино» длиной 0,6 км.

Реализация данного проекта позволит улучшить транспортную доступность близлежащих населенных пунктов, в частности, г. Протвино, деревень Иваньково, Калиново, Дракино, а также повысить безопасность дорожного движения и создать более комфортные условия для проезда к зоне отдыха.

В ведомстве отметили, что культурно-этнографический комплекс «Остров Русский» — одна из самых популярных и востребованных зон отдыха в Южном Подмосковье. На территории комплекса построен амфитеатр в древнерусском стиле, который используется в качестве концертной площадки. Здесь также проводятся массовые мероприятия, в том числе благотворительные, военно-исторические реконструкции, соревнования по экстремальным видам спорта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.