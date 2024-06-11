На дорогах в 7 округах Подмосковья восстановили работу линий освещения

Дорожные службы Московской области восстановили работу линий освещения вдоль дорог в 7 городских округах, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Освещение починили на Леоновском шоссе в Балашихе, Зенинском шоссе в Люберцах, а также на дорогах в деревне Обухово Раменского округа, деревне Григорово Наро-Фоминского округа, деревне Маслово Одинцовского округа, деревне Чепелево г. о. Чехова, р. п. Нахабино г. о. Красногорска.

Неисправности подобного рода несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов повышая риск возникновения аварии, поэтому работы проводятся оперативно.

Обследование дорожной сети специалистами «Мосавтодора» проводится еженедельно. В рамках обследований дорожники особое внимание уделяют элементам безопасности на дорогах: знакам, ограждениям, светофорам. Все работы контролируются в СКПДИ.

Ранее глава региона также заявил, что власти Подмосковья активно инвестируют в создание новых современных парков и проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал губернатор.