На дорогах Подольска выявляют должников-налогоплательщиков

сегодня в 17:52

В Подольске прошел очередной совместный рейд налоговой инспекции, судебных приставов и сотрудников ГИБДД по выявлению налогоплательщиков, имеющих задолженность перед бюджетом, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Сотрудниками межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области при участии сотрудников Госавтоинспекции и службы судебных приставов проведен очередной рейд по выявлению налогоплательщиков, имеющих задолженность перед бюджетом», — следует из сообщения.

По результатам проведённого рейда 32 должникам вручены квитанции на оплату задолженности по налогам. Судебными приставами составлены акты описи и ареста имущества в рамках исполнительных производств на общую сумму задолженности свыше 2 млн руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.