На дорогах Подольска появится износостойкая пластиковая разметка

На дорогах Подольска обновят почти 25 километров линейной разметки с помощью долговечного термопластика вместо эмали, сообщает пресс-служба администрации округа.

Власти округа основной целью ремонта и содержания автомобильных дорог округа считают обеспечение безопасного и бесперебойного движения. Поэтому помимо ремонта дорожного полотна в 2025 году в округе восстановят 26 искусственных дорожных неровностей и укрепят отфрезерованным материалом 22 километра обочин.

Кроме того, запланировано нанесение 24,9 км горизонтальной дорожной разметки линейного типа и 691 м разметки сложной конфигурации.

При проведении работ по восстановлению дорожной разметки применяются высококачественные материалы, такие как термопластик. Это обеспечивает надежность и долговечность разметки.

Разметку наносят на разделительные линии и пешеходные переходы. Термопластик держится на 9 месяцев дольше эмали, ему не страшны осадки и перепады температур. Он выигрышнее смотрится на трассах за счет своих возможностей отражать свет, такую разметку лучше видно в темноте. Светоотражение не снижается даже по мере стирания заметки, потому что сначала работает поверхностный слой, затем — внутренний, то есть эффект светоотражения работает весь период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.