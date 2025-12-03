На дорогах Подмосковья завершили устройство шумовых полос

Дорожные службы Московской области завершили установку 62 комплектов шумовых полос на региональных дорогах. Эта мера входит в комплекс мероприятий, направленных на снижение количества аварий и повышение безопасности дорожного движения в целях реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Шумовые полосы обустроили на 43 региональных дорогах перед пешеходными переходами, перекрестками, опасными участками и вблизи населенных пунктов в 23 округах. Работы общим объемом порядка 800 кв. м выполнили из белого холодного термопластика — материала, который используется для создания долговечных и устойчивых к внешним воздействиям дорожных разметок. Белый цвет разметки обеспечивает хорошую видимость полос на дороге в различных условиях освещенности», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Шумовые полосы предназначены для создания акустического и тактильного эффекта за счет неровностей на поверхности дорожного покрытия на определенном участке дороги, чтобы привлечь внимание водителя и предупредить его о необходимости снижения скорости.

К примеру, в м. о. Луховицы шумовые полосы обустроили между деревнями Перевицкий Торжок и Буково, также работы провели на трех участках Егорьевского шоссе: в районе остановки «Новошино» и на подъезде к деревне Терехово м. о. Шатура, а также у деревни Фильчаково м. о. Егорьевск.

В Павлово-Посадском округе обезопасили дорогу у деревень Назарьево и Стремянниково, а также на подъезде к Носовихинскому шоссе со стороны поселка Мехлесхоза. В Богородском округе шумовыми полосами оснастили дорогу в деревне Черново и путь от остановки «Хозяйственная база» до остановки «ПСУ-1».

В ведомстве добавили, что в рамках комплекса мер по обеспечению безопасного дорожного движения в Подмосковье в настоящее время продолжается строительство более 60 км новых линий освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.