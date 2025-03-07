На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 965 тыс автомобилей утром 7 марта

сегодня в 13:02

В пятницу утром, 7 марта, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 965 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Сегодня в предпраздничный день будет ранний час пик — в районе 15:00 – 16:00, поэтому стоит планировать свои поездки и стараться выехать вне пиковое время. На дорогах важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.