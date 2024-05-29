На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 926 тыс автомобилей утром 29 мая

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В среду утром, 29 мая, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 926 тыс. автомобилей — что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца, рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Осташковском, Носовихинском, Ярославском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Минтранс Подмосковья просит быть водителей внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.