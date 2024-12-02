На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 915 тыс автомобилей утром 2 декабря

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В понедельник утром, 2 декабря, загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 915 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Призываем водителей быть предельно внимательными на дорогах в связи с гололедицей, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.