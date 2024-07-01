На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 851 тыс автомобилей утром 1 июля

сегодня в 12:09

В понедельник утром, 1 июля, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автодорогах региона зафиксировано более 851 тыс. автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Ленинградском и Щелковском шоссе.

Минтранс Подмосковья просит быть водителей внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.