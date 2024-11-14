На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 1 млн автомобилей утром 14 ноября

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В четверг утром, 14 ноября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах Подмосковья зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья просит водителей в связи с возможными осадками быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.