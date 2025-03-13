На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 1 млн автомобилей утром 13 марта

В четверг утром, 13 марта, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали, в связи с осадками и туманом, быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, водить плавно, заблаговременно снижать скорость перед переходами и местами притяжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.