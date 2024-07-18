На дорогах Подмосковья зафиксировано больше 1 млн автомобилей утром 18 июля

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Варшавском, Щелковском, Носовихинском, Киевском, Калужском, Можайском, Боровском, Ярославском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

Сегодня в области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозой. Водителям нужно быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения — во время осадков видимость может быть снижена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.