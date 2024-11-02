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На дорогах Подмосковья зафиксировано более 963 тыс автомобилей утром 2 ноября

В субботу утром, 2 ноября, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На автомобильных дорогах Подмосковья зафиксировали более 963 тыс. автомобилей, что на 5% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

В связи с перепадами температур и возможными осадками в виде снега, на дорогах возможна гололедица.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД. А также быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.