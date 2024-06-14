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На дорогах Подмосковья зафиксировано более 877 тыс автомобилей утром 14 июня

В пятницу утром, 14 июня, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах региона зафиксировано более 877 тыс. автомобилей, что на 2% ниже по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Калужском, Киевском, Можайском, Пятницком и Носовихинском шоссе.

Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.