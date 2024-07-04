На дорогах Подмосковья зафиксировано 852 тыс автомобилей утром 4 июля

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В четверг утром, 4 июля, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автодорогах региона зафиксировано 852 тыс. автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Варшавском, Осташковском и Симферопольском шоссе, а также на трассе М-4 «Дон».

Водителям нужно быть внимательными при перестроениях, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.